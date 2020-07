Venezuela: polmonite acuta per il presidente del parlamento votato dai "chavisti" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parra aveva rivendicato la presidenza dell'An al termine di una burrascosa seduta, riportando i voti di 81 dei deputati allora presenti in aula (sul totale di 167 iscritti). Elezione ottenuta con i voti di dissidenti delle opposizioni e parlamentari del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). I partiti principali delle opposizioni avevano denunciato l'impossibilità di partecipare al voto per l'intervento di elementi della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) e denunciato la mancanza di un verbale della riunione. Documento che secondo Parra era stato "rubato" dai suoi avversari per cancellare la prova della validità della sessione. Nella stessa serata del 5 gennaio, Guaidò aveva convocato una sessione parallela presso i locali del quotidiano "El Nacional", dove è stato eletto con i voti di 100 deputati. La rielezione di Guaidò ha subito incassato il benestare di Usa e dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), mentre l'Unione europea ha dichiarato che continuerà a riconoscere Juan Guaidò come legittimo presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana fino a quando non verranno garantite le condizioni per una appropriata sessione di voto. (Brb)