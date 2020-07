Speciale infrastrutture: Ue, Renzi, a breve in arrivo anche miliardi di Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle risorse che potrebbero arrivare dalla trattativa in corso a Bruxelles, il leader di Italia viva Matteo Renzi osserva che "adesso la sfida è a casa nostra: spendere bene i soldi che abbiamo già stanziato, quelli che stiamo stanziando, quelli che arriveranno dall'Europa. Nessun governo ha mai avuto tanti soldi da spendere tutti insieme", sottolinea nella sua enews. "E a breve, ovviamente, arriveranno anche i miliardi del Mes. Cerchiamo di farlo puntando al lavoro e non all'assistenzialismo, alle infrastrutture più che ai sussidi", conclude Renzi. (Rin)