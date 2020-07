Speciale infrastrutture: Thailandia, l’opposizione rischia l’irrilevanza in un contesto di insicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle infrastrutture, invece, la Thailandia si era proposta come banco di prova per la cooperazione tra Giappone e Cina allo sviluppo infrastrutturale nei paesi terzi che aderiscono alla Nuova via della seta. La partecipazione di Tokyo è caldeggiata da Bangkok come evidente salvaguardia dal rischio di uno scivolamento nella “trappola del debito” cinese; negli ultimi mesi, però, le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno costretto anche il Giappone a scelte di campo sempre più nette, allontanando le prospettive di una reale cooperazione tra Pechino e Tokyo per lo sviluppo infrastrutturale del sud-est asiatico. Il tema del collocamento della Thailandia nel contesto delle dinamiche geopolitiche regionali è complicato anche dalla figura del premier Prayuth, che diversi politologi, in Thailandia come nell’Occidente, accusano di essere in sintonia con la Cina per il modello di autoritarismo, supremazia statale e rigido ordine gerarchico incarnato dalla prima potenza asiatica. In questo contesto spicca invece la sostanziale assenza delle forze thailandesi di opposizione politica organizzata, ridotte al silenzio dai limiti alla libertà di espressione, dai provvedimenti emergenziali contro il coronavirus, ma anche e soprattutto dallo spostamento delle dinamiche di conflittualità politica entro il perimetro dell’eterogenea coalizione di governo. (Fim)