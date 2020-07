﻿Speciale infrastrutture: Tofalo incontra equipaggio Aeronautica militare che fece missioni a Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La logistica è "alla base del successo di ogni missione. I professionisti che ho incontrato oggi lavorano 24 ore su 24, con grande impegno e dedizione, per la sicurezza del Paese e dei cittadini, assicurando il supporto tecnico-logistico necessario a conseguire la massima operatività dell'Aeronautica. Grazie a loro viene garantita l'efficienza dei sistemi d'arma, degli equipaggiamenti, dei mezzi, delle infrastrutture, dei materiali, dei beni e servizi oltre all'assistenza sanitaria al personale". Con queste parole il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha ringraziato oggi il personale dell'Aeronautica militare, nel corso di una visita all'aeroporto di Pratica di Mare. Incontrando poi i componenti dell'equipaggio che a febbraio scorso, all'inizio dell'emergenza Covd-19, ha riportato a casa gli italiani rimasti bloccati a Wuhan e il piccolo Niccolò, Tofalo si è detto "orgoglioso di rappresentare pro-tempore questi ragazzi e ragazze che hanno servito il Paese in uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni con un lavoro straordinario e con risultati evidenti a tutti". (Com)