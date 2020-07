Speciale infrastrutture: Emilia Romagna, Bonaccini, piano straordinario per sostenere ripartenza di Piacenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Emila Romagna ha annunciato: "un piano straordinario di investimenti per la provincia di Piacenza, per aiutare la ripartenza dell’area più duramente colpita dall’emergenza Coronavirus". In una nota i dettagli dell'iniziativa: "Sostenuto da 12,5 milioni di euro stanziati dalla Regione, risorse del proprio bilancio, nuove, al di là di qualsiasi programmazione precedente, permetterà di finanziare progetti in settori strategici quali quelli della mobilità sostenibile, delle infrastrutture, della riqualificazione urbana e degli edifici pubblici". Soddisfatto il presidente Stefano Bonaccini che ha spiegato: "La comunità piacentina ha affrontato con forza e senso di responsabilità mesi durissimi dai quali siamo venuti fuori come comunità regionale, sostenendoci a vicenda, ma non c’è dubbio sul fatto che Piacenza e l’intera provincia abbiano dovuto moltiplicare gli sforzi, pagando un prezzo altissimo". (Ren)