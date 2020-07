Speciale infrastrutture: Grab, a inizio 2021 partirà la conferenza dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio 2021 l’apertura della conferenza dei servizi che durerà tre mesi, poi altri 90 giorni per permettere a Roma servizi per la Mobilità di integrare il progetto definitivo con le prescrizione indicate, poi, finalmente i lavori per il grande raccordo anulare delle biciclette (Grab) potranno andare a gara. Il cronoprogramma dell’opera per cui il Campidoglio chiese i fondi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2015 (ottenendoli nel 2017) è stato scandito questa mattina nel corso di una commissione capitolina Mobilità dai tecnici del dipartimento e dell’Agenzia Roma servizi per la mobilità. Come spiegato da Alessandro Fuschiotto, dirigentedi Roma servizi per la Mobilità: “Non è escluso che alcuni lotti possano essere progettati prima e andare subito in conferenza dei servizi, per velocizzare i procedimenti”.Il Grab sarà una ciclovia turistica così come definito dal Mit, e cioè una ciclabile con corsie larghe fra i tre e i tre metri e mezzo, e percorrerà 45 chilometri che connetteranno ad anello tutta la città integrandosi con il resto del sistema ciclabile esistente, in particolare con le ciclabili realizzate, o in corso di realizzazione sulle vie consolari che radialmente portano in centro. Nove chilometri sono già presenti e saranno adeguati, mentre 19 dovranno essere realizzati e 17 sono all’interno di aree verdi dove sarà creata una corsi dedicata. La ciclovia attraverserà luoghi d’arte e parchi. Dal Colosseo all’Appia Antica, da qui al parco della Cafarella e poi dopo aver attraversato Casilina e Predestina si tornerà nel verde della riserva naturale della valle dell’Aniene, poi da qui a villa Ada, villa Borghese, via Guido Reni, viale angelico, via Lepanto, via Giulia, il Ghetto, il Campidoglio e via dei Fori imperiali per ritrovarsi, nuovamente, al Colosseo. “La commissione di stamattina – ha commentato su Facebook il presidente Enrico Stefàno - è stata un'ottima occasione per fare il punto su un'opera molto attesa, di cui si discute molto anche attraverso i canali social: il Grab, Grande raccordo anulare delle biciclette. Un progetto, come direbbero gli studiosi di progettazione, ‘bottom-up’, che parte cioè dal basso, dalle idee delle persone e delle associazioni: un tracciato, una ciclovia ad anello accessibile a tutti che si sviluppa per 44,5 chilometri all’interno della Capitale”. (Rer)