Speciale infrastrutture: De Micheli, Guardia costiera modello e risorsa irrinunciabile

- "Con la visita al comando della Guardia costiera ho voluto ringraziare tutto il personale per il quotidiano lavoro al servizio della collettività. Nel 155esimo anniversario della fondazione la Guardia Costiera è un modello, una risorsa irrinunciabile per l’intera comunità del mare". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, nella giornata in cui si celebra l'anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera. (Com)