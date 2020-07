Speciale infrastrutture: Croazia, Plenkovic presenta squadra del prossimo governo, 16 i ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16 i ministeri e quattro i vicepremier del nuovo governo in Croazia secondo quanto annunciato oggi dal premier designato Andrej Plenkovic. I vicepremier proposti sono Tomo Medved, Davor Bozinovic, Zdravko Maric e Boris Milosevic, già presidente del Consiglio della minoranza serba nel paese. "Il programma di governo è in via di finalizzazione, lo presenteremo giovedì", ha dichiarato Plenkovic secondo l'emittente "N1". I ministeri saranno ridotti a 16 al posto dei 20 attuali e la composizione prevede Tomo Medved al ministero dei Veterani, Davor Bozinovic al ministero dell'Interno, Zdravko Maric alle Finanze, Nikolina Brnjac al ministero del Turismo e dello Sport, Natasa Tramisak al ministero dello Sviluppo regionale e fondi europei, Radovan Fuchs al ministero della Scienza e istruzione, Tomislav Coric al ministero dell'Economia e sviluppo sostenibile, Darko Horvat al ministero delle Costruzioni, pianificazione spaziale e proprietà dello Stato, Mario Banozic al ministero della Difesa, Ivan Malenica al ministero dell'Amministrazione e giustizia, Josip Aladrovic al ministero del Lavoro, Nina Obuljen Korzinek al ministero della Cultura e dei media, Gordan Grlic Radman al ministero degli Esteri, Vili Beros al ministero della Salute, Marija Vuckovic al ministero dell'Agricoltura, Oleg Butkovic al ministero del Mare, trasporti e infrastrutture. (Zac)