Regno Unito-Usa: incontro Johnson e Pompeo, omaggio alla relazione speciale fra i due paesi

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha reso omaggio alla "forza duratura della relazione speciale tra Regno Unito e Stati Uniti" durante l'incontro odierno con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Come riferisce un comunicato di Downing Street , i due hanno discusso di tecnologie di sicurezza (come ad esempio Huawei), della Cina, dell'Iran, del Medio Oriente e dell'accordo commerciale tra i propri paesi. Il comunicato riporta che "il primo ministro ha reiterato la necessità di fare giustizia per Harry Dunn e per la sua famiglia". Johnson avrebbe sottolineato come il pubblico britannico intenda assicurarsi che venga fatta giustizia per Harry Dunn, il diciannovenne britannico morto in un incidente stradale causato dall'ex agente dei servizi segreti statunitensi Anne Sacoolas. Ecco perché, secondo il "The Guardian", Pompeo avrebbe descritto le discussioni come "schiette". Washington si rifiuta di obbligare Sacoolas a tornare nel Regno Unito per sottoporsi al processo per la morte di Harry Dunn in un incidente stradale. (Rel)