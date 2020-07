Germania-Ue: Linnemann (Cdu), gravi rischi da accordo Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pone “gravi rischi” l'accordo raggiunto dal Consiglio europeo sul fondo per la ripresa dalla crisi del coronavirus e sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Qfp) per il 2021-2027. È quanto afferma Carsten Linnemann, vicecapogruppo dell'Unione, l'alleanza democristiano-conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Deputato della Cdu, Linnemann è presidente dell'Unione delle piccole e medie imprese e dell'economia, gruppo che rappresenta gli interessi degli imprenditori. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Linnemann sostiene che, “in primo luogo”, con l'intesa del Consiglio europeo, “l'Ue sta diventando sempre più un'unione dei trasferimenti, legata al debito a lungo termine”. Per il vicecapogruppo dell'Unione, ora è fondamentale che gli aiuti dell'Ue vengano utilizzati per “progetti futuri reali, con un valore aggiunto europeo”. Inoltre, deve essere “rigorosamente verificato se le condizioni per i finanziamenti sono soddisfatte dai paesi beneficiari”. Pertanto, secondo Linnemann, “la fase delicata sta iniziando solo ora”. Il vicecapogruppo dell'Unione si è poi detto “lieto” del fatto che al Consiglio europeo il gruppo dei “parsimoniosi” (Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi) sia riuscito a “ridurre significativamente il volume delle sovvenzioni pure” previsto dal fondo per la ripresa. Originariamente, il piano prevedeva 500 miliardi di euro. Dopo l'intesa tra i capi di Stato e di governo dei paesi membri, la quota è diminuita a 390 miliardi di euro. In parallelo, i finanziamenti da rimborsare sono aumentati da 250 a 360 miliardi di euro. (Geb)