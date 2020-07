Serbia-Kosovo: oggi incontro Vucic-Hoti a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, si incontrano oggi a Bruxelles nell'ambito dei negoziati sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Secondo una nota della Commissione europea, l'incontro è ospitato dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, alla presenza del rappresentante speciale Ue per il dialogo e le questioni dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. I negoziati sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina sono ripresi lo scorso 12 luglio in videoconferenza. Il 10 luglio si è tenuto, sempre in videoconferenza, un vertice sul dialogo Belgrado-Pristina ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel. La Serbia deve spingersi "ancora più rapidamente" verso l'adesione europea proteggendo allo stesso tempo i propri interessi, come ha dichiarato il presidente serbo al termine del vertice del 10 luglio che ha contato la partecipazione, oltre che di Vucic, anche del premier kosovaro Hoti. "Sono soddisfatto delle argomentazioni che abbiamo illustrato. Saremo esposti non dico a pressioni, ma alle aspettative dei nostri partner europei. Allo stesso tempo incontriamo un approccio irrealistico degli albanesi del Kosovo, che vogliono tutto per loro e che la Serbia resti senza nulla", ha dichiarato Vucic. (segue) (Beb)