Serbia-Kosovo: presidente Vucic incontra commissario Ue Varhelyi prima di tappa dialogo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro a Bruxelles con il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'incontro è avvenuto prima dell'avvio dei lavori della nuova tappa di dialogo Belgrado-Pristina con la mediazione dell'Ue. Secondo alcune fonti della stampa serba, al centro del colloquio sono stati i temi relativi al percorso di adesione Ue di Belgrado, compresa la nuova metodologia preparata dalla Commissione Ue e accettata dalla Serbia. I due interlocutori hanno inoltre discusso del pacchetto economico e di investimenti allo studio dell'Unione europea a favore dei Balcani occidentali e che dovrebbe essere presentato da Bruxelles in autunno. Dopo l'incontro con Varhelyi, il presidente Vucic terrà dei colloqui con l'Alto rappresentante per a politica estera dell'Ue, Josep Borrell, e con il rappresentante speciale dell'Unione per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. Nel tardo pomeriggio è previsto l'inizio della trilaterale fra Vucic, il premier kosovaro Hoti e il mediatore Ue Lajcak. (segue) (Seb)