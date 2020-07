Kosovo: la missione Nato Kfor sostiene il basket giovanile e interetnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventiquattro palloni da basket professionali e quarantotto kit di abbigliamento sportivo sono stati donati dalla missione Nato Kfor al Basketball Club Trepca di Mitrovica Sud, importante cittadina del Kosovo. Lo spirito del club è quello di far socializzare bambini e gruppi di giovani delle diverse etnie del Kosovo attraverso allenamenti e competizioni di basket. Lo sport è molto popolare in Kosovo e i programmi del KB Trepca coinvolgono 2000 ragazze e ragazzi di età compresa tra 10 e 18 anni. La missione Nato Kfor contribuirà alle attività del club, che includono anche corsi specifici per i giovani appartenenti alle comunità rom, ashkali ed egiziana che vivono nella regione. "Il progetto è stato realizzato dalla Nato e finalizzato dal team di cooperazione civile-militare della Kfor, la cui missione è di contribuire alla sicurezza e alla stabilita' del Kosovo, promuovendo la coesistenza tra le diverse etnie, investendo in modo particolare nei giovani e nell'istruzione", ha dichiarato il colonnello Mario Renna portavoce dell'operazione Nato iniziata nel 1999 e attualmente guidata dall'Italia con il Generale Michele Risi, a capo di un contingente multinazionale di circa 3.400 militari di 27 Nazioni. (segue) (Com)