Ue: Manfredi, accordo su Recovery fund è traguardo storico

- Per il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, l'accordo raggiunto nella notte sul Recovery fund è "un traguardo storico, una impresa del nostro presidente del Consiglio Conte e di tutto il governo, un risultato positivo con ricadute benefiche per il nostro Paese". L'esponente dell'esecutivo segnala che "le risorse che riguardano l'Italia - 81,4 miliardi di investimenti a fondo perduto e 127,4 miliardi di euro di prestiti 'tripla A', quindi a costo di interessi quasi zero - sono strategiche ai fini della crescita e dello sviluppo del Paese e per la risoluzione di problematiche, anche di lungo corso. Abbiamo una grande responsabilità all'interno di un grande tema come il rilancio del Paese: quella di rafforzare e potenziare il nostro sistema della ricerca e dell'università". Ad avviso sempre di Manfredi, "il Recovery fund è un'occasione straordinaria per investire su giovani, formazione e ricerca, innovazione, anche sociale, su infrastrutture, sul nostro tessuto produttivo e sul Mezzogiorno. Stiamo vivendo - osserva - una crisi economica profonda, non sappiamo bene quanto sarà veloce la ripresa, per questo dobbiamo sfruttare questo periodo e le risorse del Recovery fund per rafforzare le competenze e accelerare la crescita". (segue) (Com)