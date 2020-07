Roma: ricette mediche false per comprare e spacciare droga, nella banda anche minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ossicodone, metadone, morfina e codeina per sballarsi. La polizia di Stato ha smantellato una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, scoprendo una strategia criminale ingegnosa: i ragazzi riuscivano a contraffare le ricette mediche precompilate, anche con nomi di fantasia, riuscendo ad acquistare i medicinali proibiti che poi vendevano ad altri coetanei. Un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, ben radicato nel tessuto sociale nel quale vivono la loro adolescenza, molti infra 18enni, abitanti in alcuni quartieri residenziali di Roma Nord. A scoprire il fenomeno, gli agenti del commissariato Prati, che nei primi giorni di luglio hanno dato esecuzione e 3 ordinanze di collocamento in comunità emesse dal Gip per il Tribunale dei minorenni. Inoltre, il 14 luglio scorso sono stati eseguiti anche 9 decreti di perquisizione locale emessi dal Tribunale ordinario e Tribunale dei minorenni a seguito delle quali sono state denunciate altrettante persone. I provvedimenti sono stati emessi all'esito di una delicata e laboriosa attività di indagine, denominata convenzionalmente "operazione New Joint", iniziata lo scorso dicembre che ha permesso di scoprire un vero e proprio gruppo criminale, composto anche da minorenni. (segue) (Rer)