Roma: ricette mediche false per comprare e spacciare droga, nella banda anche minorenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno rivelato uno scenario angoscioso e preoccupante, diffuso tra i giovanissimi, in gran parte anche adolescenti, dediti all'assunzione soprattutto di ossicodone e metadone diluito in acqua o altre bevande, mescolato con morfina e codeina per procurarsi l'effetto drogante detto "New Joint". Il fenomeno è diffusissimo anche sui social network dove i ragazzi vengono influenzati anche da alcune correnti musicali, molto seguite dal pubblico più giovane che, mostrando bottiglie contenenti liquidi colorati (chiamati "lean") invitano i giovanissimi a bere, a provare appunto questo "nuovo sballo", istigandoli ad una vita violenta e priva di freni morali, adoperandosi a illustrare loro come comporre esattamente le miscele psicotrope e purtroppo potenzialmente mortali, come accaduto ultimamente a Gianluca e Flavio, i due giovanissimi di Terni di soli 15 e 16 anni, morti dopo aver assunto metadone. (segue) (Rer)