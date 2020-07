Roma: ricette mediche false per comprare e spacciare droga, nella banda anche minorenni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difficoltà di reperimento di questo tipo di farmaci, che non possono essere venduti senza ricetta, è stata superata da un'abile strategia criminale, che ha visto la collaborazione e la partecipazione attiva anche di maggiorenni, ognuno con il proprio ruolo per trovare, assumere e spacciare le sostanze. Il gruppo era composto anche da persone che materialmente falsificavano le ricette mediche con timbri falsi e nomi di medici immaginari o trovati in elenchi pubblici, compilandole con nomi di fantasia, non sempre verificabili dal farmacista. Ancora, altre ricette in bianco erano addirittura prese in casa, all'oscuro dei genitori medici. Alcuni appartenenti al gruppo, addirittura, si occupavano di spedire i farmaci all'estero, grazie all’aiuto dei maggiorenni a cui erano intestate le carte di pagamento e della facilità di movimento dei pacchi, spediti con vettori. (segue) (Rer)