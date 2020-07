Roma: ricette mediche false per comprare e spacciare droga, nella banda anche minorenni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini, composte da testimonianze, accertamenti ma anche dallo studio dei profili social degli appartenenti al gruppo, hanno permesso inoltre di effettuare una vera e propria "decodifica" dei metodi di comunicazione dei giovanissimi, adottati quasi esclusivamente nell'ambito della rete, con l'adozione di uno "slang" dedicato di volta in volta a caratterizzare le sostanze stupefacenti e quindi ancora più difficili da individuare: le conversazioni infatti, riguardavano nella maggior parte dei casi indicazioni sull'utilizzo del medicinale "Depalgos", chiamato dai ragazzi "Perk", termine in voga, come evidenziato proprio dai trapper, con tanto di indicazioni posologiche sulla composizione delle bevande "da sballo". Il gruppo criminale scoperto dagli agenti della polizia di Stato è risultato composto da persone con una spiccata inclinazione alla commissione di reati con lo scopo di soddisfare le richieste avanzate da coetanei in cerca di un facile "sballo". (Rer)