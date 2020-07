Usa-Cina: segretario alla Difesa Esper auspica di visitare Pechino entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha espresso l'auspicio di visitare la Cina entro la fine dell'anno "per discutere questioni di interesse comune". "Prima che l'anno sia finito, spero di visitare la Repubblica popolare cinese per la prima volta da segretario al fine di rafforzare la cooperazione in aree di comune interesse, per stabilire i sistemi necessari per le comunicazioni in tempi di crisi e per consolidare le nostre intenzioni di competere apertamente nei sistemi internazionali", ha spiegato il capo del Pentagono durante un seminario, tornando tuttavia a condannare le attività militari di Pechino nel Mar cinese meridionale. Esper ha anche affermato di non aver dato alcun ordine rispetto all'eventuale ritiro delle forze Usa dalla Corea del Sud. Nei giorni scorsi il "Wall Street Journal" aveva pubblicato un articolo secondo cui il Pentagono ha presentato alla Casa Bianca un piano per ridurre la presenza militare Usa in Corea del Sud. (Nys)