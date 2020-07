Iran-Iraq: il presidente Rohani riceve a Teheran il premier Kadhimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica islamica d'Iran, Hassan Rohani, ha incontrato a Teheran il premier dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". L'incontro si è tenuto alla presenza dei ministri iraniani della Salute Saeed Namaki, della Difesa Saeed Namaki, dell'Industrai e del Commercio Hossein Modarres Khiabani e del governatore della Banca centrale dell'Iran Abdolnaser Hemmati. Il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, è giunto oggi a Teheran alla guida di una delegazione politica ed economica di alto livello. Al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Mehrabad il capo del governo è stato accolto dal ministro dell’Energia iraniano, Reza Ardakanian. Nel corso della sua permanenza a Teheran, Kadhimi sarà anche ricevuto dalla guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei e avrà colloqui con il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf e il segretario del Consiglio supremo di sicurezza Ali Shamkhani. Quello in Iran è il primo viaggio all’estero di Kadhimi dopo la nomina a primo ministro lo scorso 7 maggio. In base al programma iniziale, Kadhimi avrebbe dovuto visitare come prima tappa del suo tour all’estero l’Arabia Saudita, ma il viaggio è stato posticipato a seguito del ricovero in ospedale del re saudita Salman. (segue) (Res)