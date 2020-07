Iran-Iraq: il presidente Rohani riceve a Teheran il premier Kadhimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato in un’intervista all’agenzia di stampa “Irna” dal direttore della Camera di commercio irano-irachena, Yahya al Ashaq, i due Paesi puntano ad aumentare il valore del commercio annuo a 20 miliardi di dollari. Secondo Al Ashaq, le modalità per aumentare i flussi commerciali verranno discusse nel corso della visita odierna del premier iracheno Mustafa al Kadhimi a Teheran. Nello scorso anno iraniano (compreso tra il 21 marzo 2019 e il 19 marzo 2020), le esportazioni iraniane verso l'Iraq sono ammontate a 9 miliardi di dollari. Nei primi tre mesi del 2020, l'Iran ha esportato verso l'Iraq 5 milioni di tonnellate di merci per 1,45 miliardi di dollari. (Res)