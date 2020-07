Ue: Carrara (FI), su Recovery fund Conte deve ascoltare opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, afferma che "sul Recovery fund Conte dovrebbe rispettare il contributo di idee e di proposte dell'opposizione. Per assecondare il diktat del Movimento cinque stelle - continua in una nota - il presidente del Consiglio non intende utilizzare il pur necessario Mes (Meccanismo europeo di stabilità), ma ricordiamo che il Recovery fund impone allo stesso modo percorsi e finalizzazioni di spesa oltre che tempistiche non brevi. Il piano di rilancio del governo - prosegue l'esponente di FI - deve contenere le proposte dell'opposizione per avviare una vera fase di sviluppo nel paese. Noi tifiamo sempre per l'Italia, ma meno della metà degli elettori italiani si riconosce politicamente in questo governo, quindi a maggior ragione serve il contributo di idee di tutti, non solo della maggioranza parlamentare. Se invece dovesse prevalere l'orientamento anti-industriale del M5s - conclude Carrara -, allora avremmo sciupato ogni occasione di rilancio economico appesantendo solo il nostro già smisurato debito pubblico". (Com)