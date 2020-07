Minori: Catalfo, bambini e adolescenti valore sociale da proteggere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È innegabile che i bambini e gli adolescenti rappresentino un vero e proprio valore sociale, da proteggere e sul quale investire. La loro tutela da ogni manifestazione di violenza si impone quale dovere morale per la comunità intera, si eleva a responsabilità giuridica nell'ambito della famiglia e delle istituzioni educative ed è fonte di responsabilità istituzionale per gli organi dello Stato". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, durante l'audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle forme di violenza fra i minori. (Rin)