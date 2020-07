Migranti: Aimi (FI), Italia ancora una volta abbandonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Esteri di palazzo Madama, in una nota sostiene che sulla questione dei migranti l'Italia è stata ancora una volta abbandonata. “Lo scorso primo aprile è cominciata ufficialmente la missione IriniI, che sostituisce l'operazione Sophia. La finalità è la lotta al traffico illecito di armi proveniente dalla Libia dove, dal 2011, vige l'embargo finora rimasto praticamente inattuato - afferma - . Con Irini l'ordine delle priorità è invertito rispetto agli obbiettivi presenti nelle precedenti missioni. Il contrasto al traffico di esseri umani non viene assolutamente preso in considerazione, quasi come se i flussi migratori si fossero arrestati, anche perché lo spostamento dell'area di intervento porterà le navi in zone molto decentrate rispetto alle rotte degli spietati trafficanti di esseri umani e si dovrebbe quindi ridurre fortemente, rispetto a Sophia, la componente di 'search and rescue' della nuova operazione. Il Governo Italiano, ancora una volta, non ha avuto la forza di imporsi su questo tema ed insieme alla Grecia vive in una costante, avvilente e pericolosa solitudine; l'unico contentino ricevuto è che la missione ha come sede operativa Roma. Un altro lato negativo di questa operazione e che si sospendono i programmi di addestramento della Marina e della Guardia Costiera libica, eliminando quelle modestissime tracce di cooperazione Internazionale che l'Italia stava portando avanti con l'intento di risanare, sebbene in modo minimo, l'instabilità politica generata dalla sciagurata caduta di Gheddafi". (segue) (com)