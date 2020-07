Migranti: Aimi (FI), Italia ancora una volta abbandonata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo spostamento del baricentro di intervento sembra un segnale limpido della non volontà delle istituzioni dell'Unione Europea di toccare certi equilibri relativi ai pozzi petroliferi e al fatto che l'Onu e l'Italia sostengono e riconoscono Al-Sarraj, mentre la Francia spalleggia il generale Haftar - sottolinea -. Naturalmente rimane l'obbligo sia per le navi militari, sia per quelle civili, di salvare soggetti che si trovano su imbarcazioni alla deriva, ma va ricordato che la ricollocazione di questi migranti salvati rimane su base volontaria e ogni paese può recedere unilateralmente, senza il bisogno di giustificare questa scelta. Il nostra Paese non può fare altro che rimpiangere i successi in politica estera dei governi Berlusconi che, grazie agli accordi con la Libia, portò all'azzeramento degli sbarchi. La ricetta di Forza Italia rimane quella di instaurare accordi di cooperazione con i paesi del Nord Africa e respingere gli sbarchi, da quelli fantasma a quelli organizzati dalle Ong, solo così si potrà risolvere questa situazione disastrosa, resa ancora più critica dal pericolo di contagio da coronavirus”. (com)