Reddito cittadinanza: Catalfo, su 2,9 milioni percettori 750 sono minorenni

"A giugno, dell'1,2 milioni di famiglie che ricevono il Reddito di cittadinanza, il 35 per cento ha figli. Sul totale degli individui raggiunti dal Rdc, 2,9 milioni di persone, 750mila sono minorenni". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in audizione in commissione Infanzia e adolescenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti "È indubbio" che il Reddito di cittadinanza "rappresenti una misura fondamentale per la lotta alla povertà minorile, con le connesse ripercussioni che il miglioramento delle condizioni familiari comportano anche con riguardo al tema oggetto della presente audizione", ha aggiunto Catalfo.