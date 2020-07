Diritti: Arcigay Roma, punito per aver celebrato unione civile, trasferito parroco Sant'Oreste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Arcigay Roma Francesco Angeli, in una nota dichiara: "Apprendiamo con sgomento che il parroco del comune di Sant'Oreste, in provincia di Roma, che aveva celebrato un'unione civile con delega ufficiale della sindaca del Comune è stato trasferito presso altro comune, in accordo con la decisione del vescovo di Civita Castellana". "Una scelta che appare seguire logiche medioevali - aggiunge - piuttosto che basate sul rispetto e il principio di non discriminazione. Trasferire un parroco per aver celebrato l'amore tra due donne rimanda a tempi bui, quando i matrimoni tra etnie diverse, ad esempio, erano vietati. Siamo sicuri che questa sia la chiesa di papa Francesco che parla di accoglienza e non giudizio?". (Com)