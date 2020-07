Ue: Spagna, vicepremier Iglesias, accordo in direzione opposta a quello della crisi di 10 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto sul Fondo di ripresa dell'Unione europea, sebbene "non si spinge così lontano come alcuni di noi vorrebbero" va "in una direzione diametralmente opposta a quella che abbiamo visto nell'ultimo decennio". Lo ha affermato il vicepremier spagnolo, Pablo Iglesias, nel commentare l'esito dell'accordo raggiunto oggi a Bruxelles dal Consiglio europeo, comparando la situazione attuale con l'austerità e le richieste di tagli sociali "che hanno portato al soffocamento dei Paesi del Sud e a una grave crisi del progetto europeo" durante la precedente crisi finanziaria. Per Iglesias si tratta di un accordo di "portata storica" in quanto tutti i paesi che compongono l'Unione "si indebiteranno insieme per finanziare uno stimolo fiscale di una dimensione molto importante", reagendo in modo "congiunto, coordinato e solidale con un ambizioso piano di investimenti". (segue) (Spm)