Ue: Spagna, vicepremier Iglesias, accordo in direzione opposta a quello della crisi di 10 anni fa (2)

- La Spagna riceverà 140 miliardi di euro, di cui 72 miliardi di aiuti a fondo perduto. Secondo Iglesias, tali fondi saranno fondamentali per raggiungere due obiettivi: stimolare la ripresa economica del Paese e promuovere la trasformazione del modello produttivo spagnolo verso la transizione ecologica, la digitalizzazione, la mobilità sostenibile. Tale accordo, ha poi aggiunto, "non solo non impedirà al governo di coalizione di continuare ad attuare il suo programma, ma fornirà anche un enorme stimolo per continuare le trasformazioni in termini di recupero dei diritti e di ricostruzione della sfera pubblica che abbiamo stabilito nell'accordo governativo". (Spm)