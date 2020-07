Mediterraneo: ministro Esteri tedesco, Turchia deve interrompere campagne perorazioni petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia deve interrompere le sue campagne di perforazioni petrolifere per la ricerca di eventuali giacimenti di petrolio e gas nel Mediterraneo orientale se vuole compiere progressi nei rapporti con l’Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, parlando ai giornalisti durante una visita ad Atene, in Grecia. Le dichiarazioni del ministro tedesco giungono dopo l’annuncio fatto la scorsa settimana dal responsabile della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu, sull’avvio di una campagna di ricerca sismica nel Mediterraneo orientale sulla base di un accordo di demarcazione dei confini marittimi, contestato dalla comunità internazionale, con il Governo di accordo nazionale libico (Gna). "Per quanto riguarda le perforazioni della Turchia nel Mediterraneo orientale, abbiamo una posizione molto chiara: il diritto internazionale deve essere rispettato, quindi i progressi nelle relazioni Ue-Turchia sono possibili solo se Ankara interrompe le provocazioni nel Mediterraneo orientale", ha dichiarato Maas.(Res)