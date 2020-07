Libia: Ferrara (M5s) a “Nova”, via libera Parlamento egiziano nuovo campanello d'allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera del Parlamento egiziano ad un possibile intervento in Libia “è sicuramente un nuovo campanello d'allarme”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il senatore Gianluca Ferrara del Movimento 5 stelle (M5s), membro della commissione Esteri del Senato, commentando l’approvazione all'unanimità della Camera dei rappresentanti dell'invio di truppe in compiti di combattimento all'estero per difendere la sicurezza nazionale egiziana contro "le milizie e i gruppi terroristici”. Su un totale di 596 deputati, 510 erano presenti nella sessione riservata all'invio di truppe all'estero senza menzionare esattamente dove, anche se il riferimento è alla Libia poiché la decisione è arrivata pochi giorni dopo che i capi tribù libici hanno chiesto all'Egitto di intervenire nel paese vicino. “Purtroppo per l’ennesima volta assistiamo a continue ingerenze che complicano ulteriormente lo scenario e rischiano di protrarre la crisi libica ulteriormente. Auspico, che quella egiziana, sia solo di una strategia politica per alzare la pressione diplomatica sulla Turchia e su (Fayez al) Al Serraj per giungere ad un accordo. Noi continuiamo a perseguire la linea del dialogo con tutti gli attori in campo, in linea con i nostri principi costituzionali, certi che i risultati arriveranno”, ha detto Ferrara. (Asc)