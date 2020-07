Governo: Rampelli (Fd'I) su scostamento bilancio, in fase di emergenza serve condivisione che però è mancata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, intervenendo questa mattina alla trasmissione "Radio Anch'io" su Rai Radio1, alla domanda se Fd'I voterà a favore dello scostamento di bilancio ha spiegato: "Ricordo - ha detto - che Fratelli d'Italia ha già votato a favore dello scostamento di bilancio quando è stato proposto, proprio per dare un contributo di opposizione patriottica e costruttiva, ma non siamo soddisfatti delle modalità scelte dal presidente del Consiglio perché quando si è in fase di emergenza - come dimostra la storia nazionale - si deve necessariamente collaborare e condividere. E questo", ha continuato il parlamentare, "non è stato fatto. Non si può disporre di una quantità enorme di denari come quelli che ci saranno fino a dicembre prossimo, indebitando le future generazioni per altri decenni, e agire in piena solitudine come ha fatto il premier Conte, senza tenere conto dell'esigenze di rappresentare tutti i blocchi sociali - ha concluso Rampelli -, anche quelli che nell'immaginario sono più vicini all'opposizione". (Rin)