Speciale energia: Oman, riorganizzati i consigli di amministrazione di 15 compagnie sotto controllo statale

- A maggio, il governo omanita ha deciso di ridurre le spese per lo Stato tagliando gli stipendi per i nuovi assunti nell'amministrazione pubblica. I tagli salariali arriveranno fino al 22 per cento degli stipendi precedentemente in vigore. Il 13 maggio, il ministero delle Finanze di Mascate ha annunciato che taglierà i budget degli enti governativi e delle forze armate di un ulteriore 5 per cento nel 2020, come parte delle misure per compensare l'impatto delle cadute dei prezzi del petrolio e le conseguenze sulla propria economia della pandemia di coronavirus. I budget erano già stati ridotti del 5 per cento a metà aprile in risposta alle prime conseguenze dell'emergenza sanitaria. Il governo negozierà anche con i proprietari immobiliari che affittano stabili ad entità governative di ridurre gli affitti di almeno il 10 per cento. (Rel)