Speciale energia: Associazione giovani innovatori presenta al governo manifesto green

- L'Associazione nazionale giovani innovatori (Angi), consapevole dell’importanza di tali tematiche, lancia il suo manifesto per l’energia, con 5 punti programmatici che, con l’occasione, sono stati consegnati nelle mani della ministra per l’innovazione Paola Pisano e alla presidente della Cabina di Regia Benessere Italia Presidenza del Consiglio Filomena Maggino. L’Associazione - si legge in una nota - propone una stretta collaborazione tra scienza ed ecologia per la decarbonizzazione dei nostri centri urbani; che si stanzino incentivi per aziende e cittadini che aiutano a sviluppare soluzioni innovative in materia di tecnologia circolare e di energia pulita. Fondamentale resta il tema del sicuro ed avanzato trasporto di gas e di gnl, dal momento che i dati riportano un’emissione di circa il 60 per cento in meno di CO2 rispetto al carbone ed il 20 per cento in meno rispetto al petrolio. Nasce pertanto la proposta di incentivare i progetti di innovazione tecnologica ed ecosistemica ed una riqualificazione sostenibile delle comunità locali. Il manifesto include anche il controllo della purezza e della potabilità delle acque sino dalla fonte, che si unisce ad una cooperazione sovranazionale per la salvaguardia e l’uso responsabile della risorsa idrica. (Com)