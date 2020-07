Ucraina-Svizzera: presidenti Zelensky e Sommaruga firmano accordi bilaterali a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Ucraina e della Confederazione svizzera, Volodymyr Zelensky e Simonetta Sommaruga, hanno siglato numerosi documenti bilaterali durante la visita del capo dello Stato elvetico a Kiev. I due hanno firmato un memorandum di partenariato bilaterale sull'attuazione del programma di cooperazione svizzero in Ucraina per il periodo 2020-2023. Il documento riguarda la cooperazione nell'attuazione di progetti di assistenza tecnica e umanitaria nell'ambito del programma triennale di cooperazione svizzera in Ucraina. Il documento identifica anche le principali direzioni per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra i due paesi e la cooperazione "in una vasta gamma di questioni all'ordine del giorno dei forum internazionali". Inoltre, le parti ribadiscono la propria disponibilità a tenere consultazioni annuali al fine di valutare i progressi nell'attuazione degli accordi raggiunti e scambiare opinioni su temi di attualità delle relazioni internazionali, come rende noto la presidenza ucraina.(Rum)