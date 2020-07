Fase 3: Catalfo, valorizzare lavoro agile senza gravare su donne, sì ad incentivi per occupazione al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come già accennato in altre sedi, intendo valorizzare il lavoro agile che ha dimostrato, soprattutto negli ultimi tempi, preziose potenzialità di sviluppo. Tuttavia, tale strumento dovrà essere ben strutturato al fine di evitare che si trasformi da importante misura per la conciliazione vita-lavoro in una condizione di maggior aggravio per le donne, costrette a moltiplicare le energie per ottemperare contestualmente a impegni lavorativi e carichi di cura familiari". Queste le parole del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, in audizione davanti la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori. Sulle donne, il ministro ha poi aggiunto che è "innegabile che gli episodi di violenza che si manifestano nel contesto familiare, purtroppo, nella prevalenza dei casi, colpisca le donne, riversandosi spesso, a cascata, anche sui figli"."In questo quadro - aggiunge Catalfo - assumono ancor più vigore e rilevanza tutte le iniziative portate avanti dal Governo e, in particolare, dal mio ministero per rafforzare il ruolo della donna nell’ambito del rapporto di lavoro". "E' mia intenzione, insieme al ministero per il Sud e la Coesione territoriale, incentivare l'occupazione femminile nel Mezzogiorno d'Italia, ad esempio mediante misure di agevolazione contributiva", conclude l'esponente del governo. (Rin)