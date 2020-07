Regno Unito: premier scozzese Sturgeon, rapporto su Russia mostra negligenza governo Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha dichiarato che un'iniziale lettura del rapporto sulla Russia della Commissione parlamentare britannica per l'Intelligence e la Sicurezza lascia trasparire la negligenza del governo di Boris Johnson. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". "Penso che il principale messaggio sia la negligenza da parte del governo britannico di fronte all'interferenza della Russia. Non dovremmo assolutamente essere compiacenti riguardo alla possibilità dell'intrusione della Russia nei nostri processi politici", ha detto Sturgeon. Il premier scozzese ha aggiunto che deve essere il governo britannico a lanciare un'indagine sulla possibile manipolazione del referendum per la Brexit da parte della Russia, ma ha detto di non avere nessuna obiezione a riguardo. "Questo rapporto è stato nascosto al pubblico per mesi. Adesso che è stato pubblicato, le domande vanno fatte al governo britannico", ha affermato Sturgeon. (Rel)