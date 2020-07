Sanità: Monti (Lega) e Romani (Fd'I), intitolare a Papa Pio XI ospedale di Desio (Mb)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali Andrea Monti (Lega) e Federico Romani (Fd'I) hanno presentato al Consiglio regionale lombardo una mozione congiunta per l'intitolazione dell'ospedale di Desio a Papa Pio XI. "L'ospedale di Desio – spiegano i due consiglieri – rappresenta un presidio fondamentale per il nostro territorio ma attualmente non possiede alcuna nominazione che lo identifichi. Considerato quindi come Desio abbia dato i natali ad Ambrogio Damiano Achille Ratti, sommo Pontefice della Chiesa Cattolica sotto il nome di Pio XI, abbiamo pensato che sarebbe cosa giusta e doverosa intitolare a questo papa l'ospedale cittadino". "Pio XI - proseguono Monti e Romani - è stato una figura di grande rilievo nel suo tempo e sotto il suo pontificato si è arrivati alla soluzione della cosiddetta 'questione romana', con la sottoscrizione dei Patti Lateranensi, che hanno sancito una svolta nei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica". "A questo occorre aggiungere un altro elemento caratterizzante: in previsione delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina del 2026 valorizzare la figura di un pontefice del territorio, che per buona parte della sua vita ha praticato l'alpinismo, appare come una scelta assolutamente opportuna", concludono i due consiglieri, auspicando che "questa proposta trovi la condivisione che merita nell'interesse del territorio e nell'ottica di una costante valorizzazione della storia e delle culture locali".(com)