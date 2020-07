Violenza donne: Mazzali (Fd'I), aumentano ospiti nei centri, loro salute psicofisica è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente del Comitato paritetico, commenta in una nota la seduta odierna del Comitato Paritetico in Regione, interamente al problema della violenza sulle donne e alle misure regionali per contrastare questo fenomeno: "È sconvolgente apprendere che una donna su tre, nell’arco della sua vita, ha subìto una forma di violenza: fisica, psicologica, economica… I dati che abbiamo raccolto sono preziosi per sapere dove e come intensificare i nostri sforzi. La salute psicofisica delle donne è una priorità anche e soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria: la Regione continuerà il suo lavoro e lo intensificherà". Il fenomeno risulta essere trasversale, dal momento che colpisce donne a prescindere da età, classe sociale, istruzione, nazionalità e religione. Secondo i dati del 2018 presentati dal Ministero dell’Interno in Lombardia l’83% dei delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi ha vittime di sesso femminile (poco sopra la media nazionale pari a circa l’82%); mentre le denunce di violenza sessuale sono state 1.025 (circa il 21% delle denunce registrate sul territorio nazionale), con donne vittime nel 92,7% dei casi. "Regione Lombardia promuove la creazione di reti territoriali antiviolenza, che prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti, quali gli enti locali, i centri antiviolenza, le case rifugio e le case d’accoglienza, enti del sistema sanitario e sociosanitario e le Forze dell’Ordine - prosegue Mazzali - Nella relazione si evidenzia che nel 2019 il carico di lavoro dei centri antiviolenza è stato decisamente maggiore rispetto al 2018: si contano 16.512 percorsi attivi (quasi il 46% in più rispetto all’anno precedente). Le donne che si sono rivolte a un centro antiviolenza (6545, di cui nello specifico, 5176 accoglienze, 2820 prese in carico, 149 percorsi conclusi, 376 abbandoni) sono più del doppio rispetto al 2013 (2756). Hanno ricevuto ospitalità 295 donne, la maggior parte residenti in provincia di Milano (33%), Varese (12%) e Brescia (11%); circa il 45% delle donne ha al seguito figli minori". (segue) (Com)