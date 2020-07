Violenza donne: Mazzali (Fd'I), aumentano ospiti nei centri, loro salute psicofisica è priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel merito dell’utilizzo dei servizi di base e specialistici: delle 5176 donne accolte, circa l’82% ha beneficiato di colloqui di accoglienza e circa il 72% di ascolto telefonico (nel 2016 rispettivamente il 68,6% e il 59,3%); delle 2820 donne prese in carico, quasi il 45% ha usufruito del servizio di consulenza legale, mentre il 34% di quella psicologica (si tratta dei due servizi specialistici più richiesti in entrambi i bienni considerati: nel 2016 rispettivamente il 28,1% e il 21,7% delle donne ha avuto accesso agli stessi servizi). Durante l’emergenza Covid i centri anti-violenza hanno operato da remoto con servizi di ascolto e consulenza". "Aumenta il numero delle donne che, a conclusione del percorso, si allontana dal maltrattante (79% nel 2019, 69% nel 2018 e 67% nel 2017). Il 67,8% dei percorsi si conclude con l’autonomia economica della donna; mentre l’autonomia abitativa viene raggiunta nel 66,4% dei casi - prosegue la nota - Sul fronte della formazione, sensibilizzazione e prevenzione emerge che la Regione ha avviato: percorsi formativi personalizzati per avvocati, accordi di collaborazione con le università lombarde al fine di istituire insegnamenti specifici e percorsi formativi. Le risorse stanziate nel 2018-2019 per il finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne sono pari a 9,6 milioni di euro. Questo studio è stato diretto da Elvira Carola, dirigente dell’Ufficio, con la collaborazione di Ilaria Citterio e Cecilia Magni che, con questo lavoro, hanno concluso lo stage in Regione, guadagnando anche una borsa di studio. Erano presenti tra gli altri l’assessore Piani e la prof. Barbara Pezzini, docente di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bergamo”. (Com)