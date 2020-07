Imprese: Unione Artigiani Milano, numero attività calato solo dell'1 per cento da giugno 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di video (185 imprese, +10 per cento in un anno), la produzione di software e le attività informatiche legate allo smart working (294 imprese e 353 imprese rispettivamente, +5 e +3 per cento in un anno), l'intrattenimento che continua a crescere nel periodo del lockdown, da 233 imprese a giugno 2019 a 244 a giugno 2020, rappresentano esempi positivi. Anche il settore del magazzinaggio è stato molto importante in questi mesi e le attività artigiane sono addirittura cresciute, +1,7 per cento in un anno. Un altro settore che ha tenuto bene, in un momento di impedimento per gli scambi internazionali con molti Paesi, è quello delle riparazioni di macchine (1105 imprese, +1,7 per cento). "La capacità innata degli imprenditori artigiani di affrontare e superare periodi di difficoltà - rimarca Accornero - si sta dimostrando nuovamente motivo di fiducia per tutte le attività produttive. Il coraggio e la laboriosità di datori di lavoro e addetti meritano un encomio, ma anche sostegni concreti per non rendere vani questi sforzi. Alla fase dei sussidi occorre con urgenza innescare una ripartenza basata su incentivi agli investimenti e riduzione del peso fiscale, soprattutto a favore di quelle attività costrette a mesi di chiusura forzata". "Per questo - conclude Accornero - non possiamo non criticare con forza il mancato rinvio delle scadenze fiscali di questa settimana, sollecitato da più parti, e ci attendiamo un sostegno concreto sul fronte del credito alle imprese che vivono una situazione di gravissima crisi di liquidità". (com)