Ucraina: ministro Esteri Kuleba, impossibile un incontro fra Zelensky e Putin in Crimea

- Un incontro in Crimea fra i presidenti di Ucraina e Russia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, non è plausibile fintanto che la penisola resterà un territorio occupato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. L’incontro fra i due capi di Stato, a detta di Kuleba, sarebbe possibile solo “con la rimozione della bandiera russa e l'innalzamento di quella ucraina, a rappresentare il ripristino della piena sovranità dell'Ucraina sulla Crimea temporaneamente occupata”. Purtroppo, ha osservato il ministro di Kiev, Putin è andato in Crimea con uno scopo completamente diverso: partecipare alla cerimonia di posa della chiglia per le navi della flotta russa del Mar Nero, dimostrando così l'ulteriore rafforzamento della presenza militare nella penisola. "Pertanto, un incontro in Crimea o un incontro al confine è assolutamente non plausibile", ha sottolineato Kuleba.(Rum)