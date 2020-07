Ue: Ferraresi, Conte ha vergato pagina storica per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello ottenuto questa notte, grazie alla tenacia e alle capacità diplomatiche del Presidente Conte, è un successo su più fronti: l’Italia si appresta a ripartire con grinta, avendo ottenuto 209 miliardi di euro dal Recovery Plan, di cui 81 a fondo perduto e 127 in prestito (36 in più rispetto alla proposta originaria della Commissione europea), che serviranno per investimenti, riforme strutturali e sviluppo sostenibile". Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi. "E’ un successo anche simbolico, perché l’Italia ha fatto valere la propria voce ed è uscita da questa prova forte e autorevole come non era mai accaduto prima. E’ un successo, infine, per l’Europa tutta, che si è dimostrata capace di essere unita e solidale. Il nostro paese", continua, "non ha bisogno di cani da guardia, né di politici che si ergono, presuntuosamente, a santi protettori, ma di persone che si rimboccano le maniche e che portano risultati con competenza, determinazione e autorevolezza, come ha dimostrato Giuseppe Conte, da ultimo durante i mesi dell'emergenza e negli ultimi quattro giorni di durissimo lavoro, in cui ha vergato una pagina storica per l'Italia". (com)