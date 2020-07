Ambasciata cinese a Londra: "Il Regno Unito pagherà le conseguenze se insiste nel percorrere la strada sbagliata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone fermamente ai commenti del Regno Unito sulla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e alla decisione di interferire negli affari interni della Repubblica popolare: "Londra pagherà le conseguenze se insiste nel percorrere la strada sbagliata". Lo ha fatto sapere l'ambasciata cinese nel Regno Unito in una dichiarazione, esortando la parte britannica a interrompere le interferenze di qualsiasi genere negli affari di Hong Kong. Ieri, 20 luglio, il governo del Regno Unito ha deciso di sospendere il trattato di estradizione con Hong Kong e di vietare l'esportazione di strumenti antisommossa in seguito all'imposizione della legge di sicurezza nazionale di Pechino. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Dominic Raab in un intervento nella Camera dei comuni. Raab ha ricordato che il Regno Unito cerca rapporti di cooperazione con la Cina, ma ha aggiunto che il governo britannico è preoccupato dalla situazione a Hong Kong e dalla repressione della minoranza degli uiguri in Cina. Raab ha quindi dichiarato che il trattato di estradizione verrà sospeso "immediatamente e per una durata indefinita". Il trattato non verrà ripreso a meno che "non ci siano clausole reali che assicurino che l'estradizione dal Regno Unito non possa essere utilizzata in modo scorretto in base alla legge di sicurezza nazionale".Il ministero degli Esteri della Cina ha avvisato ieri che prenderà contromisure per le azioni che interferiscono nei suoi affari interni e chiede al Regno Unito di non danneggiare ulteriormente le relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta all'annuncio da parte di Londra della sospensione del suo trattato di estradizione con Hong Kong. "Le recenti osservazioni del Regno Unito su Hong Kong hanno violato le leggi internazionali e le norme sulle relazioni internazionali. È una grave ingerenza negli affari interni della Cina. Esprimiamo forte condanna e opposizione", ha affermato Wang. Il portavoce ha anche respinto le osservazioni del segretario agli Esteri britannico Dominic Raab sui diritti umani nella regione autonoma dello Xinjiang. Il 19 luglio, il segretario Raab ha dichiarato alla "Bbc" che "è chiaro che (nello Xinjiang) si stanno verificando violazioni grossolane ed eclatanti dei diritti umani". Il portavoce Wang ha definito i commenti "nient'altro che voci e calunnie". "La questione dello Xinjiang non riguarda affatto i diritti umani, le religioni o i gruppi etnici, ma la lotta contro la violenza, il terrorismo e il separatismo", ha aggiunto. (Cip)