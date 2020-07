Pd: Zingaretti, Milano città fondamentale, bella soddisfazione avere lì forza più ricca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano è una città fondamentale del nostro paese e avere lì una forza come il Pd più ricca e plurale è una bella soddisfazione, una forza che va ben oltre i confini della città". Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in un videomessaggio, trasmesso durante la presentazione di 58 nomi, prevalentemente milanesi, che hanno sottoscritto l'appello "Stare insieme, per cambiare", annunciando il loro ingresso nel Pd. "Volevo mandare un messaggio di ringraziamento per quanto sta avvenendo, per me è molto importante - ha aggiunto Zingaretti - Per quello che avete rappresentato e per la città nella quale questa scelta sta avvenendo. Ho sempre creduto in due concetti: quello delle differenze, del valore del pluralismo; e nella parola unità. Non li ho mai trovati in contraddizione, non parlo di unanimismo, parlo di unità come spirito, come vocazione che deve avere la politica per cambiare le cose, per fare in modo che i valori, le idee non rimangano solo testimonianza, ma diventino forza che cambi realmente le cose". "Quando ho saputo di questa scelta, di un'esperienza così importante per la storia di Milano, che è stata uno dei laboratori politici di questi anni, di una parte di un'esperienza che sceglie con tanta ricchezza di entrare nel nostro partito, mi ha reso particolarmente felice, perché so che non era scontato e non è scontato in questo momento molto difficile", ha concluso Zingaretti.(Rem)