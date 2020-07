Regno Unito: governo risponde a rapporto su Russia, nessuna prova su intromissione referendum Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha risposto alla pubblicazione del rapporto sulla Russia della Commissione parlamentare britannica per l'intelligence e la sicurezza, affermando di non essere venuto a conoscenza di nessuna prova di una manipolazione del referendum sulla Brexit. "I servizi di intelligence e di sicurezza producono e contribuiscono a valutazioni regolari dei rischi posti dalle attività di stati ostili, inclusa qualsiasi potenziale intromissione nei processi democratici del Regno Unito", ha assicurato il governo, aggiungendo che queste valutazioni sono continuamente controllate e aggiornate durante eventi quali elezioni e referendum. "Quando emergono nuove informazioni, il governo considererà sempre l'uso più appropriato di qualsiasi informazione sviluppata o ricevuta dall'intelligence", riporta la risposta di Downing Street. "Dato che questo è l'approccio utilizzato da molto tempo, non riteniamo sia necessario approvare una valutazione retrospettiva del referendum sull'Ue", ha concluso il governo. (segue) (Rel)