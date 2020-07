Speciale difesa: Putin, sono 60 le navi militare russe impegnate negli oceani a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 60 le navi da guerra russe e le imbarcazioni di supporto che si trovano attualmente nei diversi oceani del mondo, più della metà in alto mare. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in occasione della cerimonia di varo delle navi da guerra per la Marina nel cantiere navale Zaliv a Kerch. La Marina ha sempre difeso in modo affidabile i confini della Russia, e svolge un ruolo estremamente importante nel garantire la sicurezza della Russia, custodisce fermamente gli interessi nazionali e aiuta a mantenere l'equilibrio strategico e la stabilità nel mondo, ha sottolineato Putin. Il capo dello Stato ha sottolineato che le commesse per gli ordini della difesa hanno un peso considerevole nel portafoglio ordini dell'industria della Crimea. (Rum)