Speciale difesa: Latina, Simeone (FI), solidarietà a giudice Cario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo la mia personale solidarietà "al giudice Giuseppe Cario per le minacce ricevute. Da parte mia c'è e ci sarà sempre il massimo sostegno a lui e a quanti nella magistratura e tra le forze di polizia fanno appieno il proprio dovere senza cedimenti e paure, rischiando anche la vita". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Ritengo doveroso che le istituzioni - aggiunge - manifestino il loro appoggio incondizionato e perentorio verso tutti coloro che si adoperano a difesa dell'ordine pubblico, della giustizia e del bene comune. Al giudice Giuseppe Cario e alla sua famiglia va la mia più totale vicinanza in questo momento. Mi auguro che gli autori di queste minacce siano al più presto individuati e assicurati alla giustizia". (Com)