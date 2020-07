Speciale difesa: Sudan, al via processo a Bashir per colpo di Stato del 1989

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bashir, 75 anni, è comparso per la prima volta davanti ai pubblici ministeri di Khartum il 16 giugno del 2019, quando è stato formalmente incriminato per corruzione e riciclaggio di denaro dopo che nella sua residenza sono stati sequestrati più di 113 milioni di dollari in contanti. In merito a quest'ultimo processo, la difesa ha sostenuto l'innocenza di Bashir, affermando che durante il suo mandato l'ex presidente ha speso denaro pubblico per "questioni di interesse nazionale". L’ex leader sudanese era stato inoltre chiamato a giustificare i suoi presunti legami con terroristi, che hanno portato il Sudan ad essere inserito nell'elenco statunitense dei paesi finanziatori del terrorismo insieme a Iran, Siria e Corea del Nord. Il fondatore di al Qaeda, Osama Bin Laden, ha vissuto in Sudan tra il 1992 e il 1996. La Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja ha inoltre emesso mandati di arresto contro Bashir nel 2009 e 2010 con l'accusa di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio nella regione sudanese del Darfur, crimini per i quali numerose Ong, fra cui Amnesty International, hanno ripetutamente chiesto un processo davanti alla Corte. (Res)