Speciale difesa: Libia, ministro Difesa turco Akar, cessare subito ogni sostegno al “golpista” Haftar

- E’ essenziale che in Libia venga fermato subito ogni aiuto e sostegno al generale “golpista” Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Lo ha detto il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, dopo una riunione trilaterale “molto positiva” con il ministro dell’Interno della Libia, Fathi Bashagha, e il ministro degli Affari interni e della sicurezza nazionale di Malta, Byron Camilleri. Prima della sessione comune, Akar ha incontrato separatamente sia Bashagha che Camilleri. “Abbiamo tenuto una riunione estremamente positiva, produttiva e costruttiva. Abbiamo parlato degli sforzi per fornire un importante contributo alla pace e alla sicurezza nella regione, soprattutto prevenendo il contrabbando e la migrazione irregolare nel Mediterraneo. Le misure che prenderemo su questi temi possono essere attuate in modo più efficiente, a vantaggio dei nostri paesi e dell’intera regione”, ha detto il ministro turco, citato dall’agenzia di stampa ufficiale turca “Anadolu”. (Tua)